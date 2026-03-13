Milano
12-mar
44.456
-0,71%
Nasdaq
12-mar
24.534
-1,73%
Dow Jones
12-mar
46.678
-1,56%
Londra
12-mar
10.305
-0,47%
Francoforte
12-mar
23.590
-0,21%
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 05.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai in flessione dello 0,32% alle 04:48
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,32% alle 04:48
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 4.120,14 punti
In breve
,
Finanza
13 marzo 2026 - 04.48
Shanghai riporta un contenuto ribasso dello 0,32% alle 04:48 e continua le contrattazioni a 4.120,14 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,39% alle 04:48
Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,67%
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dello 0,70% alle 04:48
Borsa: Shanghai avanza dello 0,39% alle 04:48
Altre notizie
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,84% alle 04:48
Borsa: Andamento negativo per Shanghai, in flessione dell'1,13% alle 04:48
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,22% alle 04:48
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,25% alle 04:48
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dello 0,71%
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,90%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto