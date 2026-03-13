BPER, JPMorgan ha una quota potenziale del 7,399%

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale del 7,399% in BPER Banca . È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 9 marzo 2026.



In particolare, lo 0,615% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 5,095% Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,103% sono Call option con data di scadenza 02/08/2027; Put Option con data di scadenza 18/12/2026, l'1,586% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 08/05/2026 ed il 09/09/2032; Call Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 31/07/2029; Put Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 ed il 31/07/2029.

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