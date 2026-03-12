Milano 9:10
BPER, JPMorgan ha una quota potenziale del 10,3%

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale del 10,342% in BPER Banca. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 2 marzo 2026.

In particolare, il 6,740% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,050% sono obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,104% sono Call option con data di scadenza 02/08/2027; Put Option con data di scadenza 18/12/2026, il 3,448% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 08/05/2026 ed il 09/09/2032; Call Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 16/03/2029; Put Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 ed il 16/03/2029.

Nelle comunicazioni delle intenzioni alla CONSOB, per aver superato la soglia del 10%, la banca statunitense afferma che l'acquisizione è stata finanziata utilizzando le consuete fonti di capitale e di finanziamento di JPMorgan. L'acquisizione dei diritti di voto è correlata alla fornitura di liquidità, all'esposizione o alla copertura derivante da transazioni con i clienti tramite prodotti in contanti (inclusi azioni ed ETF) o derivati ??(inclusi opzioni, swap e futures), sia on-exchange che over the counter.

JPMorgan non intende acquisire il controllo o influenzare in altro modo la gestione della società. Potrebbe acquistare e vendere azioni secondo necessità per gestire il rischio in relazione alle transazioni concluse con i clienti o altrimenti per soddisfare la domanda dei clienti. Ciò è determinato di volta in volta dalla domanda dei clienti e dalle modalità con cui sceglie di coprire le transazioni dei clienti. I clienti modificano dinamicamente le loro posizioni e JPMorgan copre dinamicamente i rischi, pertanto la posizione complessiva della società può aumentare o diminuire su base giornaliera.
