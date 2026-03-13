Francoforte: rosso per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che presenta una flessione del 3,50%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Redcare Pharmacy N.V, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 39,65 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 41,17. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 39,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
