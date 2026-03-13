Francoforte: rosso per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Ribasso per Redcare Pharmacy N.V , che presenta una flessione del 3,50%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Redcare Pharmacy N.V , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 39,65 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 41,17. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 39,01.



