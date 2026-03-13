IEG, Ilaria Cicero nuovo Global Exhibition Director della divisione Food&Beverage

(Teleborsa) - IEG- Italian Exhibition Group punta su una professionalità di spicco per lo sviluppo italiano e internazionale di un’area centrale del suo business, quella del food&beverage: è Ilaria Cicero il nuovo global exhibition director della Divisione Food&Beverage di IEG che ricomprende il grande SIGEP World - che valorizza nel mondo le eccellenze della gelateria, pasticceria panificazione artigianali, pizza e caffè -, BEER&FOOD ATTRACTION, BBTECH EXPO, MIXOLOGY ATTRACTION e le manifestazioni estere collegate al food, in Asia e negli Stati Uniti.



Già Chief Executive Officer di IEG Asia a Singapore, laureata in Giurisprudenza, Ilaria Cicero ha conseguito un Ph.D. in diritto comunitario europeo, un LL.M. presso l’Università di Londra e diversi master specialistici. In precedenza ha ricoperto i ruoli di Group General Counsel, M&A Executive Director e Head of Corporate & International Development Division del Gruppo Fiera Milano.



Nel settore fieristico e congressuale ha inoltre maturato esperienza in ambiti quali Food & Beverage, Hospitality, Lifestyle, Retail, Oil & Gas, Interior & Design. Nel corso della sua carriera, Cicero ha condotto operazioni di successo, acquisendo competenze in ambiti quali M&A, Venture Capital, IPO e concludendo accordi di joint venture non solo in Italia, ma anche in Germania, Francia, Stati Uniti, Brasile, Turchia, Medio Oriente, Russia, Cina, India, Thailandia, Malesia e Singapore.



Oltre all'ambito fieristico, ha lavorato in uno studio legale statunitense, occupandosi di progetti che coinvolgevano fondi di Private Equity.







