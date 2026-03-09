IEG, prima edizione di SSEC - Storage & Solar Expo Conference il 22-23 settembre a Vicenza

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, ha comunicato che la, il nuovo appuntamento fieristico interamente dedicato al solare e ai sistemi di accumulo energetico, si terrà, in un territorio strategico per densità industriale e domanda di efficientamento energetico.Nato come, SSEC ne eredita autorevolezza, network internazionale e capacità organizzativa, proponendosi come evento verticale e altamente specializzato, orientato al business diretto tra operatori qualificati."Il sistema energetico globale sta vivendo una trasformazione strutturale senza precedenti - dichiara l'- Con una domanda in costante crescita e oltre l'80% della nuova capacità elettrica oggi rinnovabile, il fotovoltaico si conferma una leva strategica per la competitività industriale. In coerenza con il percorso avviato da KEY - The Energy Transition Expo, vogliamo offrire alle nostre community un secondo appuntamento annuale dedicato, creando un momento di confronto concreto su opportunità, modelli di sviluppo e prospettive di business".La manifestazione si rivolge a, configurandosi come punto di riferimento per chi opera nel solare e nello storage non solo come tecnologia, ma come leva strategica per l'efficienza energetica e la transizione industriale.SSEC propone undedicate a: evoluzione normativa, tecnologie emergenti, modelli di business, innovazione nei processi energetici, integrazione dei sistemi di accumulo, applicazione di strumenti avanzati di analisi dati e Intelligenza Artificiale attraverso il contributo di associazioni industriali, organismi tecnico-scientifici, centri di ricerca e aziende espositrici.Accanto alla parte conference, l', dedicata alle tecnologie per il solare fotovoltaico, i sistemi di accumulo, le soluzioni integrate per la gestione dell'energia e i servizi a supporto della filiera, favorendo il contatto diretto tra domanda e offerta e il confronto tra operatori.