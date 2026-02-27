Milano 17:05
47.274 -0,32%
Nasdaq 17:05
24.960 -0,30%
Dow Jones 17:05
48.940 -1,13%
Londra 17:05
10.924 +0,71%
Francoforte 17:05
25.302 +0,05%

IEG, si dimette la CFO Teresa Schiavina. Ruolo assunto da Chief Corporate Officer Carlo Costa

Finanza
IEG, si dimette la CFO Teresa Schiavina. Ruolo assunto da Chief Corporate Officer Carlo Costa
(Teleborsa) - Italian Exhibition Group (IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, ha reso noto che Teresa Schiavina, Group CFO e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a partire dal 28 febbraio 2026 per perseguire nuovi percorsi professionali. Schiavina non è titolare di azioni ordinarie IEG.

Il CdA è stato convocato per il 3 marzo 2026 per nominare il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il ruolo di CFO viene assunto dal Chief Corporate Officer della società, Carlo Costa, che assommerà alle proprie responsabilità il coordinamento delle aree finance di IEG, affidate a manager di elevata professionalità.
Condividi
```