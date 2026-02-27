IEG, si dimette la CFO Teresa Schiavina. Ruolo assunto da Chief Corporate Officer Carlo Costa

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, ha reso noto chealla redazione dei documenti contabili societari, ha rassegnato le propriecon efficacia a partire dal 28 febbraio 2026 per perseguire nuovi percorsi professionali. Schiavina non è titolare di azioni ordinarie IEG.Il CdA è stato convocato per il 3 marzo 2026 per nominare il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il, che assommerà alle proprie responsabilità il coordinamento delle aree finance di IEG, affidate a manager di elevata professionalità.