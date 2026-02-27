IEG, si dimette la CFO Teresa Schiavina. Ruolo assunto da Chief Corporate Officer Carlo Costa

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group
(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, ha reso noto che Teresa Schiavina, Group CFO e Dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari, ha rassegnato le proprie dimissioni
con efficacia a partire dal 28 febbraio 2026 per perseguire nuovi percorsi professionali. Schiavina non è titolare di azioni ordinarie IEG.
Il CdA è stato convocato per il 3 marzo 2026 per nominare il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il ruolo di CFO viene assunto dal Chief Corporate Officer della società, Carlo Costa
, che assommerà alle proprie responsabilità il coordinamento delle aree finance di IEG, affidate a manager di elevata professionalità.