IEG, TP ICAP Midcap conferma Buy: nuovo evento SSEC in linea con il piano

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ribadisce
la raccomandazione
"Buy
" (target price a 14,5 euro) su Italian Exhibition Group
(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, dopo l'annuncio di ieri
di SSEC - Storage & Solar Expo Conference
, un nuovo evento verticale dedicato al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo, che debutterà il 22 e 23 settembre 2026 a Vicenza.
Gli analisti ritengono che questa iniziativa sia coerente con il Piano Industriale 2025-2030
, che prevede il lancio di un nuovo evento proprietario all'anno come leva per la crescita del portafoglio. SSEC è concepito come un'iniziativa autonoma ma complementare a KEY, seguendo lo stesso percorso che ha portato alla scissione di KEY da Ecomondo.
TP ICAP Midcap evidenzia che anche la scelta di Vicenza non è casuale
: la prima edizione di SSEC sarà tra i primi eventi a beneficiare del nuovo ampliamento
del quartiere fieristico (oltre 5.500 metri quadri disponibili da fine agosto 2026), un investimento chiave del Piano che aumenterà la capacità di ospitare nuovi format e organizzare eventi in contemporanea.
"Trattandosi di un nuovo lancio, l'impatto economico di SSEC sull'esercizio 2026 non è ancora quantificabile
- si legge nella ricerca - Tuttavia, la forte crescita strutturale dello storage e del fotovoltaico, unita al recente successo di KEY, suggerisce una domanda solida fin dalla prima edizione".
Infine, il broker francese fa notare che il titolo IEG continua a mostrare una buona resilienza nonostante l'instabilità in Medio Oriente
: l'esposizione diretta del Gruppo alla regione rimane limitata (tre eventi concentrati tra ottobre e novembre), mentre la diversificazione geografica e settoriale raggiunta negli ultimi anni rappresenta un vantaggio chiave per mitigare gli shock esterni e la volatilità macroeconomica.