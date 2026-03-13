Londra: andamento rialzista per Vodafone

(Teleborsa) - Avanza il gruppo britannico telefonico , che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Vodafone mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -0,9% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,074 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,11. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,147.



