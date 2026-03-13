New York: giornata depressa per Baxter International
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di dispositivi medici e farmaci, che presenta una flessione del 3,69%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Baxter International, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Baxter International ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 18,16 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 19,4, mentre il primo supporto è stimato a 16,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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