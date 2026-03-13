New York: giornata depressa per Baxter International

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di dispositivi medici e farmaci , che presenta una flessione del 3,69%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Baxter International , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Baxter International ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 18,16 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 19,4, mentre il primo supporto è stimato a 16,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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