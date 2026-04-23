New York: giornata depressa per Honeywell International
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di apparecchiature industriali, che passa di mano con un calo del 2,62%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Honeywell International rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Honeywell International mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 208,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 218,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 203,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```