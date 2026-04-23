New York: giornata depressa per Honeywell International

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di apparecchiature industriali , che passa di mano con un calo del 2,62%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Honeywell International rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Honeywell International mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 208,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 218,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 203,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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