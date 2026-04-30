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International Paper scambia in rosso a New York
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In breve
30 aprile 2026 - 16.10
A picco il
produttore mondiale di carta ed imballaggi
, che presenta un pessimo -10,88%.
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