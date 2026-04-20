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Madrid: giornata depressa per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: giornata depressa per IAG
Rosso per International Airlines Group, che sta segnando un calo del 3,14%.
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