New York: luce verde per Seagate Technology

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda americana attiva nel settore storage , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,81%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,68%, rispetto a -2,56% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo scenario del leader nella produzione di driver per hard-disk che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 378,6 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 396,4. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 368,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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