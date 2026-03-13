New York: luce verde per Seagate Technology
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,81%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,68%, rispetto a -2,56% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario del leader nella produzione di driver per hard-disk che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 378,6 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 396,4. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 368,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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