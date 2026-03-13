New York: scambi in positivo per Boeing
(Teleborsa) - Avanza il colosso dell'aereonautica, che guadagna bene, con una variazione del 2,60%.
La tendenza ad una settimana di Boeing è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il gigante aerospaziale statunitense, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 206,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 212,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 202,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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