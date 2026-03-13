Parigi: scambi in positivo per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso della pubblicità francese , in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Publicis Groupe evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'advertising rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di Publicis Groupe si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 75,07 Euro. Prima resistenza a 77,61. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 73,45.



