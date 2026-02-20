Milano 13:04
46.226 +0,94%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 13:04
10.688 +0,58%
Francoforte 13:00
25.099 +0,22%

Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Scambia in profit il colosso degli alcolici, che lievita del 2,74%.
