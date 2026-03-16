Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 13/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo
Discesa moderata per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 13 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,61% rispetto alla seduta precedente.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'S&P 500, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6.577,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6.741,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6.523.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)