Milano 14:15
45.002 +1,48%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:15
10.406 +0,86%
Francoforte 14:14
23.726 +0,69%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Seduta vivace per il maggiore indice americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,01%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6.627,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6.776,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6.555,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```