Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Seduta vivace per il maggiore indice americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,01%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6.627,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6.776,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6.555,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)