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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,18%)
Ibex 35 termina le contrattazioni a 17.089,4 Euro
In breve
,
Finanza
16 marzo 2026 - 17.53
Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un +0,18% e archivia gli scambi a 17.089,4 Euro.
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