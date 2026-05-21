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Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,09%)

Ibex 35 prende il via a 18.036,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,09%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto -0,09%, a quota 18.036,2 in apertura.
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