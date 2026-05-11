Milano 16:18
49.529 +0,49%
Nasdaq 16:18
29.290 +0,19%
Dow Jones 16:18
49.632 +0,05%
Londra 16:18
10.271 +0,37%
Francoforte 16:18
24.309 -0,12%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,09%)

Ibex 35 prende il via a 17.905,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,09%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,09%, a quota 17.905,5 in apertura.
Condividi
```