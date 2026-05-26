Milano
13:17
50.119
-0,20%
Nasdaq
22-mag
29.482
0,00%
Dow Jones
22-mag
50.580
0,00%
Londra
13:17
10.533
+0,63%
Francoforte
13:18
25.271
-0,47%
Martedì 26 Maggio 2026, ore 13.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,04%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,04%)
Ibex 35 prende il via a 18.379,2 Euro
In breve
,
Finanza
26 maggio 2026 - 09.18
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto -0,04%, a quota 18.379,2 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,27%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,19%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,09%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,11%)
Argomenti trattati
Borsa
(1172)
·
Madrid
(75)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,06%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,09%)
Borsa: Madrid in caduta libera (-5,72%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,09%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,12%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,14%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,81%)
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto