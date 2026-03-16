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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,71%
SSE a 4.066,4 punti
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Finanza
16 marzo 2026 - 06.08
Indice SSE -0,71% a quota 4.066,4 all'apertura pomeridiana.
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