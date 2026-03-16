Milano 13-mar
44.317 0,00%
Nasdaq 13-mar
24.381 -0,62%
Dow Jones 13-mar
46.558 -0,26%
Londra 13-mar
10.261 -0,43%
Francoforte 13-mar
23.447 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,71%

SSE a 4.066,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,71%
Indice SSE -0,71% a quota 4.066,4 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```