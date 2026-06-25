Milano 24-giu
51.639 0,00%
Nasdaq 24-giu
29.220 -0,43%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 24-giu
10.462 0,00%
Francoforte 24-giu
24.740 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,48%

SSE a 4.125,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,48%
Indice SSE +0,48% a quota 4.125,76 all'apertura pomeridiana.
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