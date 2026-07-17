Milano 9:55
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,64%

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In breve, Finanza
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Indice SSE -1,64% a quota 3.818,59 all'apertura pomeridiana.
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