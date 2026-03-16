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Francoforte: rosso per Stroeer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Stroeer
Rosso per Stroeer, che sta segnando un calo del 3,32%.
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