Milano 10:02
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Francoforte: risultato positivo per Stroeer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Stroeer
Avanza Stroeer, che guadagna bene, con una variazione del 3,65%.
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