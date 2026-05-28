Francoforte: performance negativa per Stroeer
(Teleborsa) - Pressione su Stroeer, che tratta con una perdita del 2,59%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stroeer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stroeer rispetto all'indice.
Tecnicamente, Stroeer è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 38,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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