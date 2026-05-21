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Francoforte: sviluppi positivi per Stroeer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: sviluppi positivi per Stroeer
Brillante rialzo per Stroeer, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,79%.
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