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Francoforte: scambi al rialzo per Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Renk
Scambia in profit Renk, che lievita del 3,24%.
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