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Renk, quotazioni in calo a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Renk, quotazioni in calo a Francoforte
Scende sul mercato Renk, che soffre con un calo del 4,45%.
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