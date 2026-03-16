Madrid: scambi in positivo per Repsol
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,96%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'utility spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Repsol classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,32 Euro e primo supporto individuato a 23,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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