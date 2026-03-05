Madrid: risultato positivo per Repsol

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,33%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che l'utility spagnola
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,3%, rispetto a -5,55% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Lo status tecnico di Repsol
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,94 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)