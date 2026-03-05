Madrid: risultato positivo per Repsol

società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale

Ibex 35

utility spagnola

indice azionario della Borsa di Madrid

Repsol

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,33%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,3%, rispetto a -5,55% dell').Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,94 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)