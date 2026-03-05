Milano 12:02
Madrid: risultato positivo per Repsol
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,33%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che l'utility spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,3%, rispetto a -5,55% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Lo status tecnico di Repsol è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,94 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
