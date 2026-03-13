Madrid: balza in avanti Repsol

(Teleborsa) - Balza in avanti la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' utility spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Repsol mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 22,9 Euro. Rischio di discesa fino a 22,47 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 23,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```