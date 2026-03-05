Milano 12:02
45.541 +0,45%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:02
10.594 +0,25%
Francoforte 12:02
24.288 +0,34%

Madrid: andamento rialzista per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento rialzista per Repsol
Seduta positiva per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che avanza bene del 3,33%.
Condividi
```