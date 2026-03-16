New York: amplia il rialzo Dollar Tree
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,49%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Dollar Tree rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Dollar Tree, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 109,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 114,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 107.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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