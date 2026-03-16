Dollar Tree, utili 4° trimestre superano attese ma delude outlook 2026

(Teleborsa) - Superano le stime i risultati di Dollar Tree , ma le previsioni per l'anno fiscale 2026 hanno deluso le attese del mercato, che punisce le azioni della catena di discount statunitense con un ribasso del 2,6% nel circuito pre-mercato.



Dollar Tree ha chiuso il quarto trimestre al 31 gennaio 2026 con un utile netto di 506,1 milioni di dollari, rispetto alla perdita di 3,7 miliardi accusata nello stesso trimestre dell'anno precedente (1° febbraio 2025). Gli utili per azione (EPS) adjusted si sono attestati 2,56 dollari, superando il consensus degli analisti di 2,53 USD e confrontandosi con gli 1,86 dollari dell'anno prima (+21%).



I ricavi hanno raggiunto i 5,45 miliardi, risultando in aumento del 9% rispetto al periodo dell’anno precedente. Le vendite nette a parità di perimetro sono cresciute del 5%, trainate da un aumento del 6,3% dello scontrino medio.



Le prospettive per il 2026 però hanno un po' deluso il mercato, poiché Dollar Tree ha indicato un EPS adjusted 2026 di 6,50-6,90 USD, che implica un valore intermedio di 6,70 dollari, inferiore ai 6,74 USD del consesus. I ricavi per l’anno fiscale 2026 sono indicati fra 20,5 miliardi e 20,7 miliardi, con il punto intermedio di 20,6 miliardi leggermente inferiore al consensus di$20,69 miliardi.



Per il primo trimestre dell'esercizio, Dollar Tree prevede un EPS adjusted di 1,45-1,60 dollari e vendite nette comparabili in aumento del 3-4%.





Condividi

```