New York: andamento negativo per Baxter International

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di dispositivi medici e farmaci , in flessione del 2,21% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Baxter International , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Baxter International , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 16,74 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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