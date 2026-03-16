New York: movimento negativo per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale di sicurezza informatica , che sta segnando un calo del 2,99%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Tecnicamente, CrowdStrike Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 438,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 422,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 455.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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