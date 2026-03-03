CrowdStrike in ribasso al Nasdaq nonostante giudizi positivi analisti

CrowdStrike Holdings

Nasdaq 100

leader mondiale di sicurezza informatica

indice dei titoli tecnologici USA

(Teleborsa) - Seduta negativa per, che presenta una flessione dell'1,35% al Nasdaq, a dispetto dei giudizi positivi degli analisti. Wells Fargo ha avviato la copertura con un overweight ed un target price di 450 dollari ritenendo che il titolo sia un top gainer nel settore della cybersecurity. Ieri, Piper Sandler ne aveva migliorato la raccomandazione a overweight da neutral, confermando il target price di 520 dollari.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice (performance settimanale +8,38%, rispetto a -0,77% dell').Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 388,1 USD. Primo supporto individuato a 369,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 406,5.