New York: preme sull'acceleratore ARM Holdings
(Teleborsa) - Protagonista la società tech inglese che progetta chip, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,19%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ARM Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di ARM Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 119,5 USD con area di resistenza individuata a quota 123. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 117,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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