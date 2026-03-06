A Wall Street il mercato del lavoro raffredda l'ottimismo

(Teleborsa) - Prosegue in rosso la borsa di Wall Street dopo il dato sugli occupati che ha deluso le aspettative
del mercato. A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce inoltre la guerra in Medio Oriente
, giunta al settimo giorno, con l'incertezza che si riflette anche sull'andamento del petrolio.
"Il dato sulle buste paga del settore non agricolo di febbraio ha sorpreso negativamente: i non-farm payrolls
sono diminuiti di 92.000 unità, con perdite di posti di lavoro diffuse in quasi tutti i settori dell’economia statunitense. Le revisioni dei mesi precedenti rendono il quadro ancora più debole, mostrando che la crescita media degli occupati negli ultimi tre mesi è scesa a circa 6.000 unità al mese, mentre nel settore privato la media trimestrale è di appena 18.000 posti di lavoro, spiega Jeffrey Cleveland, Chief Economist di Payden & Rygel. "Un andamento che contrasta con il clima di maggiore ottimismo emerso nelle ultime settimane sulla base dei cosiddetti 'soft data', come gli indicatori ISM e PMI
, che avevano suggerito un possibile miglioramento dell’attività economica. Gli 'hard data', in particolare quelli sull’occupazione, raccontano però una storia diversa e indicano un mercato del lavoro decisamente più fragile.
Alla luce di questi sviluppi, sottolinea Cleveland, "continuiamo a ritenere che il principale rischio per l’economia Usa sia legato alla crescita, piuttosto che all’inflazione. A nostro avviso, sia i responsabili politici sia gli investitori – che spesso tendono a seguire le indicazioni delle banche centrali – restano eccessivamente concentrati sull’inflazione e rischiano di sottovalutare la debolezza del mercato del lavoro". Riteniamo "probabile che la Federal Reserve
torni presto a ridurre i tassi, con almeno tre tagli nel corso dell’anno".
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
è in calo (-1,36%) e si attesta su 47.304 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sull'S&P-500
, che continua la giornata a 6.743 punti. In discesa il Nasdaq 100
(-1,05%); sulla stessa tendenza, negativo l'S&P 100
(-1,1%).
Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti finanziario
(-2,25%), materiali
(-2,03%) e beni di consumo secondari
(-1,82%). Unica tra le Blue Chip
del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Boeing
(+0,71%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su 3M
, che ottiene -2,25%.
Vendite su JP Morgan
, che registra un ribasso del 2,22%.
Seduta negativa per Sherwin Williams
, che mostra una perdita del 2,13%.
Sotto pressione Caterpillar
, che accusa un calo del 2,06%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Marvell Technology
(+21,52%), Palantir Technologies
(+2,24%), Broadcom
(+1,73%) e Kraft Heinz
(+1,72%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Old Dominion Freight Line
, che continua la seduta con -7,73%.
Scivola ARM Holdings
, con un netto svantaggio del 3,72%.
In rosso MicroStrategy Incorporated
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,48%.