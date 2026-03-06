A Wall Street il mercato del lavoro raffredda l'ottimismo

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in rosso la borsa di Wall Street dopodel mercato. A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce inoltre la, giunta al settimo giorno, con l'incertezza che si riflette anche sull'andamento del petrolio."Il dato sulle buste paga del settore non agricolo di febbraio ha sorpreso negativamente: isono diminuiti di 92.000 unità, con perdite di posti di lavoro diffuse in quasi tutti i settori dell’economia statunitense. Le revisioni dei mesi precedenti rendono il quadro ancora più debole, mostrando che la crescita media degli occupati negli ultimi tre mesi è scesa a circa 6.000 unità al mese, mentre nel settore privato la media trimestrale è di appena 18.000 posti di lavoro, spiega Jeffrey Cleveland, Chief Economist di Payden & Rygel. "Un andamento che contrasta con il clima di maggiore ottimismo emerso nelle ultime settimane sulla base dei cosiddetti 'soft data', come gli, che avevano suggerito un possibile miglioramento dell’attività economica. Gli 'hard data', in particolare quelli sull’occupazione, raccontano però una storia diversa e indicano un mercato del lavoro decisamente più fragile.Alla luce di questi sviluppi, sottolinea Cleveland, "continuiamo a ritenere che il principale rischio per l’economia Usa sia legato alla crescita, piuttosto che all’inflazione. A nostro avviso, sia i responsabili politici sia gli investitori – che spesso tendono a seguire le indicazioni delle banche centrali – restano eccessivamente concentrati sull’inflazione e rischiano di sottovalutare la debolezza del mercato del lavoro". Riteniamo "probabile che latorni presto a ridurre i tassi, con almeno tre tagli nel corso dell’anno".Tra gli indici statunitensi, ilè in calo (-1,36%) e si attesta su 47.304 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 6.743 punti. In discesa il(-1,05%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-1,1%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,25%),(-2,03%) e(-1,82%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,25%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,22%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,13%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,06%.Tra idel Nasdaq 100,(+21,52%),(+2,24%),(+1,73%) e(+1,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,73%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,48%.