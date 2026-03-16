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Perde l'EURO STOXX Media sul mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Perde l'EURO STOXX Media sul mercato di Eurozona
Si abbattono le vendite sull'indice del settore Media europeo, che continua la giornata a 253,39 punti, in forte calo dell'1,57%.
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