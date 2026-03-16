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Piazza Affari: Amplifon in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Amplifon in forte discesa
A picco la società leader nelle soluzioni uditive, che presenta un pessimo -5,61%.
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