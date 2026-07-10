Piazza Affari: scambi al rialzo per Amplifon

(Teleborsa) - Bene la società leader nelle soluzioni uditive , con un rialzo del 2,47%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amplifon più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo studio della big degli apparecchi acustici presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 10,38 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 10,65. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 10,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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