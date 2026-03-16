PLATINUM del 15/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 marzo

Andamento piatto per il metallo bianco-argenteo, che propone sul finale un moderato -0,17%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.970. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2.142,5. Il peggioramento del platino è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.912,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)