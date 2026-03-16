Ue pensa a "modello Mar Nero" per sbloccare Hormuz

(Teleborsa) - "Siamo stati in contatto con la Nato in precedenza, ma questo è davvero al di fuori dell'area d'azione della Nato.
Ecco perché abbiamo l'operazione Aspides,
e ci sono Stati membri che sono anche disposti a contribuire, sia nella coalizione dei volenterosi che nell'operazione stessa. Ma è al di fuori dei territori della Nato. Non ci sono Paesi Nato nello stretto di Hormuz": lo ha detto l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas
al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri.
"Nel fine settimana ho parlato con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres
per capire se è possibile avere un'iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell'Ucraina",
ha spiegato ancora sottolineando che la chiusura dello stretto rappresenta un grave pericolo per le forniture di petrolio, specie per l'Asia
, ma a la situazione è problematica "anche per quanto riguarda i fertilizzanti". "E se quest'anno ci sarà carenza di fertilizzanti, l'anno prossimo si verificherà anche una carenza di cibo". "La riapertura dello Stretto di Hormuz, strategico
per i commerci globali degli idrocarburi e non solo, non può essere affidata a "una missione della Nato", ha detto ponendosi sulla stessa linea il premier britannico Keir Starmer
rispondendo ai giornalisti. "Lasciatemi essere chiaro, questo non sarà e non è mai stata immaginata come una missione della Nato
", ha tagliato corto Starmer, interpellato sulle parole del presidente Donald Trump, il quale nelle scorse ore ha definito "molto negativo per la Nato" l'eventuale rifiuto degli alleati di farsi coinvolgere con l'invio di navi militari verso Hormuz.
Nelle scorse ore, Trump si era detto certo che molti Paesi, senza fare nomi, sarebbero pronti a inviare unità navali per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz
. Dalle capitali alleate
però non è arrivata alcuna adesione. Anzi, Berlino si è sfilata con un secco 'no' che rischia di condizionare la linea europea