Anthropic concederà all'Agenzia europea per la sicurezza informatica l'accesso a Mythos

(Teleborsa) - Anthropic consentirà all'ENISA, l'Agenzia europea per la sicurezza informatica, l'accesso a Mythos, il suo potente modello di intelligenza artificiale in grado di individuare e sfruttare le vulnerabilità nei sistemi informatici.



L'azienda specializzata in IA generativa permetterà all'ENISA di aderire al Project Glasswing, un'iniziativa che consentirà alle principali organizzazioni di testare le capacità di Mythos prima del suo rilascio su larga scala, secondo quanto riferito da fonti vicine alla vicenda raggiunte da Bloomberg.



Anthropic ha comunicato la decisione alla Commissione europea durante il fine settimana, hanno aggiunto le fonti. Alcuni funzionari della Commissione si sono recati a San Francisco giovedì per chiedere ai dirigenti di Anthropic l'accesso al modello, dopo settimane di tentativi andati a vuoto.



L'accesso a Mythos è stato limitato sin dalla sua prima anteprima ad aprile, per timore che potesse finire nelle mani di criminali informatici. Anthropic ha affermato che il nuovo modello è straordinariamente abile nell'individuare vulnerabilità di rete e potrebbe rappresentare un grave rischio per la sicurezza informatica dei sistemi critici.



Le autorità statunitensi e alcune istituzioni finanziarie americane hanno avuto accesso anticipato. Anche l'AI Security Institute del Regno Unito ha potuto testare il modello poco dopo la sua presentazione.

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