Commissione UE in trattative con OpenAI per i modelli di AI

Più difficile il dialogo con Anthropic

(Teleborsa) - OpenAI è in trattative con l'Unione Europea per l'accesso al suo nuovo modello di sicurezza informatica, ma Anthropic si rifiuta ancora di rilasciare Mythos all'Unione, secondo quanto affermato dalla Commissione Europea.



OpenAI ha annunciato che una variante del suo ultimo modello di intelligenza artificiale, GPT-5.5-Cyber, è in fase di rilascio in anteprima limitata a team di sicurezza informatica selezionati. L'annuncio è arrivato un mese dopo il rilascio del modello Mythos di Anthropic, che ha suscitato timori riguardo agli attacchi informatici ai software critici.



"Accogliamo con favore la trasparenza di OpenAI e la sua intenzione di concedere alla Commissione l'accesso al nuovo modello", ha dichiarato il portavoce della Commissione, Thomas Regnier, durante una conferenza stampa lunedì. "Questo ci permetterà di seguire da vicino l'implementazione del modello e di affrontare le problematiche di sicurezza", ha aggiunto.



L'UE sta discutendo l'accesso con Anthropic, ha affermato Regnier, aggiungendo però che queste discussioni si trovano in una "fase diversa" rispetto a quelle con OpenAI. Con Anthropic "non siamo ancora in una fase in cui possiamo speculare su un potenziale accesso o meno", ha precisato il portavoce.

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